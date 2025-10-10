Севастопольцев приглашают к борьбе за Премию «Россия — страна возможностей»

Открылся прием заявок на второй сезон Премии «Россия — страна возможностей». Проект, учрежденный по поручению Президента Российской Федерации, призван находить и поддерживать инициативных граждан, чья активная позиция и лидерские качества вносят вклад в развитие страны.

В 2024 году на Премию поступило рекордное количество заявок — более 33 000 от участников из 89 регионов России и 27 стран мира. По итогам конкурса 100 лучших из 37 регионов стали финалистами.

Проект рассказывает о жителях России, которые меняют страну к лучшему, реализуют и создают возможности в разных сферах жизни — о каждом, кто вдохновляет и мотивирует других, является лидером и своими действиями показывает, что Россия — страна безграничных возможностей, отмечают организаторы.

Конкурс проходит по 10 ключевым номинациям: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Культура», «Предпринимательство», «Медиа», «Образование», «Возможности для СВОих».

Финалисты и победители Премии получат масштабную поддержку: обучение по программе Мастерской управления «Сенеж», комплексное медиапродвижение и информационное сопровождение, а также войдут в уникальное сообщество единомышленников.

Прием заявок продлится до 16 октября 2025 года. Подать заявку можно на официальном сайте проекта: https://premia.rsv.ru/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя