Севастопольцев приглашают к участию в форумах Росмолодежи в 2026 году
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:41 04.02.2026

Для молодых ребят стартовал новый сезон всероссийских и окружных молодежных форумов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2026 году запланировано проведение 27 ключевых мероприятий — 19 всероссийских и 8 окружных, которые охватят тысячи молодых людей из всех регионов страны. Форумная кампания Росмолодежи является одной из ключевых программ национального проекта «Молодежь и дети» и нацелена на создание условий для самореализации молодого поколения России.

Каждому молодому человеку можно найти площадки по разным направлениям и интересам: медиа, предпринимательство, политика, спорт, развитие туризма, добровольчество, наука и многое другое.

Форумы — это отличная возможность для прохождения образовательных программ с экспертами всероссийского уровня, знакомства с новыми людьми, путешествий в разные уголки нашей большой страны и получения грантовой поддержки для реализации собственных инициатив. Это эффективный инструмент, позволяющий вовлекать все больше молодых людей в возможности, которые предоставляет Росмолодежь и национальный проект «Молодежь и дети», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

На платформе ФГАИС «Молодежь России» уже открыта регистрация на всероссийские форумы: «Территория смыслов», «Юг молодой», Форум рабочей молодежи, «Экосистема. Заповедный край», ТИМ «Бирюса» (всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни»), «ШУМ», «Территория БезОпасности», «Ростов», «Полюс», «Российский Север», «ГосСтарт». Молодые люди также могут подать заявку на окружные форумы: «Шерегеш», «Волга», «Ладога», «иВолга», «Каспий», «УТРО».

Ознакомиться со всеми образовательными площадками и подать заявку можно на сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

