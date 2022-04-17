Севастопольцев приглашают на масштабную сельскохозяйственную ярмарку. Когда?

С 29 апреля по 1 мая на парковке рынка 5 километра «Южный» пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, на которой будут представлены товары севастопольских, крымских и краснодарских производителей.

В течение трех дней жители и гости Севастополя смогут приобрести овощи, фрукты, мясную, рыбную и молочную продукцию, мед и саженцы. Ярмарка работает с 7.00 до 19.00, — сообщили в пресс-службе Отдела разработки и реализации проектов УК ОРТК (СЕВТОРГ).

Сезонные сельскохозяйственные ярмарки, организуемые ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» при поддержке Департамента сельского хозяйства, потребительского рынка и лицензирования, являются традиционными и пользуются большим спросом у покупателей.