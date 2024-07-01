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Севастопольцев приглашают принять участие в форуме молодых предпринимателей «Амур»
иллюстрация: pikist.com

Севастопольцев приглашают принять участие в форуме молодых предпринимателей «Амур»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:00 01.07.2024

Открылась регистрация на конкурс грантов для взрослого трека и микрогрантов для детского направления в рамках всероссийского форума молодых предпринимателей «Амур» линейки Росмолодёжь.События. Максимальный размер гранта для участников направлений «Бизнес для СВОих», «Технологическое предпринимательство», «Креативное предпринимательство» составит 1 млн рублей, для «Первых в бизнесе» – 100 тысяч рублей. Заявку на участие необходимо заполнить по ссылке до 8 августа включительно.

На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций, в числе которых:

  • #создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи;
  • #развивай_среду – развитие малых территорий;
  • #объединяй – поддержка межкультурного диалога и международное сотрудничество;
  • #защищай – противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;
  • #стирай_границы – работа с людьми с ОВЗ;
  • #сохраняй_природу – экологическое просвещение;
  • #двигай_сообщества – поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов;
  • #вдохновляй – поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
  • #делись_опытом – передача успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде и другие номинации.
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Защита проектов состоится на всероссийском форуме молодых предпринимателей «Амур», который пройдёт в Хабаровском крае с 13 по 23 августа. Основной темой форума станет социальное предпринимательство. В этом году впервые в деловую программу будет интегрирован международный трек с приглашением участников из Китайской Народной Республики, а также детская смена форума, направленная на создание новых бизнес-идей. Регистрация на форум открыта на платформе Росмолодежь.События.

Всего на форуме ожидается более 500 участников. Событие объединит лидеров успешных бизнесов, представителей власти, экспертного и медийного сообществ, резидентов Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес, начинающих и потенциальных предпринимателей, а также гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с целью обсуждения и совместного поиска эффективных решений наиболее актуальных вопросов, которые на данный момент стоят перед российской экономикой.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Хабаровского края.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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