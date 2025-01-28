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Севастопольцев приглашают принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО

Севастопольцев приглашают принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:39 28.01.2025

Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) объявили о старте всероссийского конкурса эскизов памятника, посвященного Героям специальной военной операции. 

Конкурс проводится совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В нем могут принять участие не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны СВО и их близкие.

Для этого необходимо заполнить заявку по форме в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства. Условия конкурса размещены там же. Индивидуальные и групповые работы можно отправить до 28 февраля этого года.

Победителя и дипломантов определит комиссия, в состав которой войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги планируется подвести в марте этого года.

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Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Его главная задача – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей Героев. В фонде защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило больше двух миллионов запросов на оказание помощи, из которых свыше 91% уже решено.

Севастопольский филиал фонда находится на улице Карантинной, 45. Больше подробностей о работе организации можно узнать в официальном сообществе фонда «Защитники Отечества» во «ВКонтакте» и по телефону: +7 (8692) 55-92-88.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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