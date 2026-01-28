Севастопольцев приглашают принять участие в пятом сезоне конкурса «Знаешь?Научи!»

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!». Проект входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. В этом году финалисты получат дополнительные баллы при поступлении в РУДН, а лучшие работы будут показаны на федеральных телеканалах.

К участию приглашаются школьники всех возрастов. Для этого необходимо: