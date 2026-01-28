Севастопольцев приглашают принять участие в пятом сезоне конкурса «Знаешь?Научи!»

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!». Проект входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. В этом году финалисты получат дополнительные баллы при поступлении в РУДН, а лучшие работы будут показаны на федеральных телеканалах.
К участию приглашаются школьники всех возрастов. Для этого необходимо:
1. Снять видеоролик хронометражем до 3 минут, объясняющий научную теорию или концепцию.
2. Загрузить его на сайт научи.наука.рф до 1 марта 2026 года.
Участники могут выбрать одно из направлений, подготовленных лидерами отраслей:
• «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны» (ГК «Геоскан»)
• «Умные материалы в городах будущего» (СИБУР)
• «Двигателестроение» (АО «ОДК»)
• «Устройство будущего: от идеи к чертежу» («Движение первых»)
• «Наука, история, человек» (ИГ «Эксмо-АСТ»)
• «Инструкция по искусственному интеллекту» (Авито)
Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» в рамках направления Десятилетие науки и технологий.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
