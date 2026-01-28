Прямо сейчас:
Севастопольцев приглашают принять участие в пятом сезоне конкурса «Знаешь?Научи!»

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 12:20 28.01.2026

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!». Проект входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. В этом году финалисты получат дополнительные баллы при поступлении в РУДН, а лучшие работы будут показаны на федеральных телеканалах.

К участию приглашаются школьники всех возрастов. Для этого необходимо:

1.  Снять видеоролик хронометражем до 3 минут, объясняющий научную теорию или концепцию.
2.  Загрузить его на сайт научи.наука.рф до 1 марта 2026 года.

Участники могут выбрать одно из направлений, подготовленных лидерами отраслей:

•   «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны» (ГК «Геоскан»)
•   «Умные материалы в городах будущего» (СИБУР)
•   «Двигателестроение» (АО «ОДК»)
•   «Устройство будущего: от идеи к чертежу» («Движение первых»)
•   «Наука, история, человек» (ИГ «Эксмо-АСТ»)
•   «Инструкция по искусственному интеллекту» (Авито)

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» в рамках направления Десятилетие науки и технологий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

