Севастопольцев приглашают присоединиться к проекту «Всей семьёй»

Севастопольцы могут стать участниками российского проекта «Всей семьёй». Это поможет укрепить семью, разнообразить досуг, проводить больше качественного времени с близкими и получать за это призы.

Проект приурочен к Году семьи – указ о его проведении в 2024 году подписал Президент России Владимир Путин. Суть проекта «Всей семьёй» в том, что каждую неделю его участники получают разные задания. Они могут быть разными – например, подготовить новогодние подарки, слепить пельмени, покататься с горки, главное – выполнять их нужно всей семьёй. Принять участие в проекте может абсолютно любая российская семья, приветствуется привлечение к выполнению заданий также бабушек, дедушек, тёть, дядь и даже домашних питомцев, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Как участвовать:

зарегистрировать семью на сайте: https://всейсемьей.рф/#bid;

еженедельно получать задания и выполнять их;

выкладывать фотографии процесса выполнения заданий в своих аккаунтах в VK и Одноклассниках с хештегом #ВсейСемьей.

Самые активные семьи получат призы и подарки. Среди них – книги из специальной подборки от сервиса «Литрес», 100 семейных путёвок от автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие», подарочные сертификаты от OZON и другие призы от партнёров проекта. Также участники за каждое выполненное задание получают электронный вкладыш из лимитированной коллекции в честь Года семьи «Семья — это…», созданной российскими художниками.

Стать участником проекта можно до 10 марта. Финал состоится в апреле.

С подробной информацией о партнёрах и организаторах, положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте проекта всейсемьей.рф

источник: пресс-служба Правительства Севастополя