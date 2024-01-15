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Севастопольцев приглашают присоединиться к проекту «Всей семьёй»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцев приглашают присоединиться к проекту «Всей семьёй»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:35 15.01.2024

Севастопольцы могут стать участниками российского проекта «Всей семьёй». Это поможет укрепить семью, разнообразить досуг, проводить больше качественного времени с близкими и получать за это призы.

Проект приурочен к Году семьи – указ о его проведении в 2024 году подписал Президент России Владимир Путин.  Суть проекта «Всей семьёй» в том, что каждую неделю его участники получают разные задания. Они могут быть разными – например, подготовить новогодние подарки, слепить пельмени, покататься с горки, главное – выполнять их нужно всей семьёй.  Принять участие в проекте может абсолютно любая российская семья, приветствуется привлечение к выполнению заданий также бабушек, дедушек, тёть, дядь и даже домашних питомцев, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Как участвовать:

  • зарегистрировать семью на сайте: https://всейсемьей.рф/#bid;
  • еженедельно получать задания и выполнять их;
  • выкладывать фотографии процесса выполнения заданий в своих аккаунтах в VK и Одноклассниках с хештегом #ВсейСемьей.
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Самые активные семьи получат призы и подарки. Среди них – книги из специальной подборки от сервиса «Литрес», 100 семейных путёвок от автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие», подарочные сертификаты от OZON и другие призы от партнёров проекта. Также участники за каждое выполненное задание получают электронный вкладыш из лимитированной коллекции в честь Года семьи «Семья — это…», созданной российскими художниками.

Стать участником проекта можно до 10 марта. Финал состоится в апреле.

С подробной информацией о партнёрах и организаторах, положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте проекта всейсемьей.рф

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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