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Севастопольцев приглашают стать участниками Чемпионата России Знание.Игра
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцев приглашают стать участниками Чемпионата России Знание.Игра

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:09 15.05.2025

Общество «Знание» приглашает севастопольцев стать участниками второго сезона Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм. В сезоне 2025–2026 годов турнир проходит по двум направлениям: спортивному «Что? Где? Когда?» (по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания «Игра-ТВ») и викторинам.

Турниры по спортивному «Что? Где? Когда?» состоятся в двух категориях: для школьников и студентов профтеха, а также для любителей интеллектуальных игр в возрасте старше 18-ти лет.

Еще одно направление – викторины. Команды в составе до пяти человек смогут проверить свои знания по разнообразным тематикам. Здесь борьба развернется в двух возрастных категориях: «вузы», а также «школы и колледжи».

С момента запуска Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм в октябре 2023 года в нем приняло участие более 220 тысяч человек самых разных возрастных категорий и географии проживания. Эта цифра показывает, что интеллектуальные игры остаются крайне востребованным форматом. Уверен, что новый сезон Чемпионата сможет поставить новые рекорды и вдохновить еще большее число участников на сплоченную работу в команде и постоянное стремление к новым знаниям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора Общества «Знание» Максима Древаль.

Сезон открыла серия отборочных игр по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов профтеха, которая продлится до июня. Команды могут присоединиться к конкурсной гонке в любой момент, зарегистрировавшись на Чемпионат по ссылке.

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По итогам серии отборочных игр в категории будет сформирован всероссийский рейтинг, лидеры которого получат возможность принять участие в очном финале турнира. К финалу присоединятся и те юные интеллектуалы, которые станут лучшими по итогам онлайн-кубка Знание.Игра в июне 2025 года. Завершится второй сезон Чемпионата масштабным финалом в Москве, где встретятся 75 команд.

Генеральным партнером Чемпионата России Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов профтеха выступает Госкорпорация Росатом.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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