Севастопольцев пугают фейковыми листовками авторства провокаторов из ЦИПсО

Очередной фейк про Севастополь сегодня разгоняют ЦИПсО. Горожан предупредил губернатор Михаил Развожаев. По его информации, провокаторы и укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках.

Объявления украшены гербом Севастополя, что должно натолкнуть людей на мысль о том, что это официальная информация. На картинке написано, что ожидаются массовые ракетные удары по нашему городу. Всех призывают срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки.

Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми, — отметил Развожаев.