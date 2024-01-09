Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Украина | Севастопольцев пугают фейковыми листовками авторства провокаторов из ЦИПсО
актуально в республике
Севастопольцев пугают фейковыми листовками авторства провокаторов из ЦИПсО

Севастопольцев пугают фейковыми листовками авторства провокаторов из ЦИПсО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 19:27 09.01.2024

Очередной фейк про Севастополь сегодня разгоняют ЦИПсО. Горожан предупредил губернатор Михаил Развожаев. По его информации, провокаторы и укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках.

Объявления украшены гербом Севастополя, что должно натолкнуть людей на мысль о том, что это официальная информация. На картинке написано, что ожидаются массовые ракетные удары по нашему городу. Всех призывают срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки.

Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми, — отметил Развожаев.

Глава города призвал доверять только официальным  источникам информации.

Если увидите подобные объявления в реальности — пишите, пожалуйста, в @oborona92bot, информация будет оперативно доступна всем силовым ведомствам, — обратился Развожаев.

 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.