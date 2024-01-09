Севастопольцев пугают фейковыми листовками авторства провокаторов из ЦИПсО

Очередной фейк про Севастополь сегодня разгоняют ЦИПсО. Горожан предупредил губернатор Михаил Развожаев. По его информации, провокаторы и укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках.
Объявления украшены гербом Севастополя, что должно натолкнуть людей на мысль о том, что это официальная информация. На картинке написано, что ожидаются массовые ракетные удары по нашему городу. Всех призывают срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки.
Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми, — отметил Развожаев.
Глава города призвал доверять только официальным источникам информации.
Если увидите подобные объявления в реальности — пишите, пожалуйста, в @oborona92bot, информация будет оперативно доступна всем силовым ведомствам, — обратился Развожаев.
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С тегами: Крым и Украина