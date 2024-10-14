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Севастопольцев смутили "огневые точки" на Ялтинской дороге
фото: Михаил Рябов ("Севастопольская газета")

Севастопольцев смутили «огневые точки» на Ялтинской дороге

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:36 14.10.2024

На выходные севастопольцы отправились за город и увидели на Ялтинской дороге многочисленные укрепления, сложенные из мешков с песком.

Как выяснила «Севастопольская газета», форпосты на дороге остались от масштабной комплексной тренировки силовых структур по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника. Плановые учения прошли 4 октября в районе Ялтинского кольца, сел Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, а также в районе береговой линии Северной стороны. Отрабатывались действия для мгновенного взятия под контроль различных территорий в Севастополе и основных дорожных развязок.

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Мы должны уметь быстро реагировать, если возникнет нештатная ситуация. Поэтому такие тренировки — отличная возможность скоординировать и отработать действия всех служб, — написал в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Огневые точки» с дорог не убрали, так как учения будут продолжаться.

источник: «Севастопольская газета»

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