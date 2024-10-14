Севастопольцев смутили «огневые точки» на Ялтинской дороге

На выходные севастопольцы отправились за город и увидели на Ялтинской дороге многочисленные укрепления, сложенные из мешков с песком.
Как выяснила «Севастопольская газета», форпосты на дороге остались от масштабной комплексной тренировки силовых структур по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника. Плановые учения прошли 4 октября в районе Ялтинского кольца, сел Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, а также в районе береговой линии Северной стороны. Отрабатывались действия для мгновенного взятия под контроль различных территорий в Севастополе и основных дорожных развязок.
Мы должны уметь быстро реагировать, если возникнет нештатная ситуация. Поэтому такие тренировки — отличная возможность скоординировать и отработать действия всех служб, — написал в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Огневые точки» с дорог не убрали, так как учения будут продолжаться.
источник: «Севастопольская газета»
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