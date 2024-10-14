Севастопольцев смутили «огневые точки» на Ялтинской дороге

Мы должны уметь быстро реагировать, если возникнет нештатная ситуация. Поэтому такие тренировки — отличная возможность скоординировать и отработать действия всех служб, — написал в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Огневые точки» с дорог не убрали, так как учения будут продолжаться.

источник: «Севастопольская газета»