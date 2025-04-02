Севастопольцы — медалисты Международных научных конкурсов

Дмитрий Наконечный, учащийся МАН и лицея-предуниверсария СевГУ, завоевал золотую медаль на Международном научном конкурсе BYSCC 2025 (Beijing Youth Science Creation Competition) в Пекине. Золотую медаль юноша получил за научную работу «Разработка алгоритмов распознавания жестов для беспилотных аппаратов» (научный руководитель — Максим Эдуардович Димин, консультант — Елена Тимофеевна Ляшко).

Целью работы Дмитрия была разработка программного обеспечения для подводного робота-помощника. Особенность программы в том, что ее можно использовать на различных конструкциях подводных дронов, и она позволяет распознавать жесты аквалангиста. Юный ученый в своей работе использовал алгоритмы искусственного интеллекта и распознавание объектов без использования сторонних библиотек.

Михаил Алексеев, Наталья Левина и Святослава Мороз взяли «серебро» на 28-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

Михаил Алексеев, учащийся творческого объединения «ПРОТЕХ. Мастерская физики» МАН, ученик 11 класса лицея-предуниверсария СевГУ, представил работу «Перехват звонков из мошеннических колл-центров как метод противодействия телефонному мошенничеству» (научные руководители: Ольга Валентиновна Рогова, Николай Владимирович Полупанов). В проекте предложена концепция защиты от мошенничества путем создания сервиса по перехвату мошеннических вызовов, организации «подставного» колл-центра, в котором сотрудники принимают переадресованные входящие вызовы мошенников, и удерживают их на линии максимально долгое время. В результате у мошенников отнимается самый ценный ресурс — время, и они в этот момент не пытаются обмануть других абонентов.

Наталья Левина, студентка 2 курса Морского колледжа, получила «серебро» за работу «Способ оценки экологического состояния бухт Севастополя с использованием морфофизиологических и биохимических показателей морского ерша Scorpaena Porcus Linnaeus, 1758» (научный руководитель Екатерина Николаевна Скуратовская). Цель работы — оценка влияния нефтяного загрязнения на средиземноморскую мидию Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 c использованием биохимических показателей.

Святослава Мороз, учащаяся 10 класса гимназии № 5 и творческого объединения «Экотоксикология» МАН, получила медаль за работу «Способ оценки влияния нефтяного загрязнения на средиземноморскую мидию Mytilus Galloprovincialis Lamarck, 1819» (научный руководитель Екатерина Николаевна Скуратовская). Морские прибрежные акватории подвержены усиленной антропогенной нагрузке, и работа юной исследовательницы была посвящена поиску информативных критериев оценки состояния гидробионтов и среды их обитания. Исследованные показатели можно использовать в мониторинговых программах для оценки состояния рыб и среды их обитания.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя