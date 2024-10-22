Севастопольцы могут присоединиться ко Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»

В преддверии Дня народного единства 1 ноября по всей стране стартует ежегодная Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Жители России, а также зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, смогут оценить свои знания в области истории, культуры и традиций народов, проживающих на территории нашей страны.

Большой этнографический диктант пройдет в офлайн- и онлайн-форматах (на сайте www.miretno.ru) в виде тестирования. Для прохождения диктанта дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за диктант – 100. Сертификат с указанием набранных баллов будет направлен на электронную почту участника.

Первый заместитель директора департамента внутренней политики Мария Вечера:

Интересное отличие проведения акции в этом году – впервые в разработке вопросов могут принять участие все желающие. Для этого на официальном сайте акции появилась вкладка «Предложить вопрос». Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть диктанта, а их авторы получат памятные призы.

В этнографическом диктанте предусмотрена возможность участия подростков до 16 лет – они отвечают только на 20 общефедеральных вопросов и 30 вопросов – для участников старше 16 лет. Они включат в себя дополнительно 10 вопросов от каждого субъекта.

По словам Марии Вечеры, региональная часть вопросов в Севастополе формировалась с помощью историков, этнографов и специалистов данного профиля:

Севастопольцы смогут принять участие в акции, как и все жители нашей страны, двумя способами. Наиболее простой и удобный – это ответить на вопросы на сайте диктанта с 1 по 8 ноября. Для тех, кто желает поучаствовать очно, мы подготовили площадку на базе городского национально-культурного центра. Здесь можно будет ответить на вопросы в печатном виде.

Двери Севастопольского национально-культурного центра для всех желающих будут открыты 2 ноября с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Большая Морская, 38.

Кроме того, для студентов СевГУ в день старта акции, 1 ноября, департаментом внутренней политики будет организован ряд тематических мероприятий: экскурсия на «35-ую береговую батарею», демонстрация документального фильма об истории Севастополя, а уже после – ребята напишут сам диктант. Для самых эрудированных и активных предусмотрены сувениры.

С каждым годом интерес к «Большому этнографическому диктанту» растет. В Севастополе в прошлом году в акции приняло участие более 15,5 тысяч участников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя