Севастопольцы на Международную премию #МЫВМЕСТЕ подали более 500 заявок

Международная премия #МЫВМЕСТЕ — главная национальная награда в сфере социальных инициатив, реализуемая при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель премии — поддержка и признание проектов, которые меняют жизнь к лучшему в России и за ее пределами.

В 2025 году поступило рекордное количество заявок — 51 837. Из них 47 711 — в рамках национального трека и 4 126 — в международном. От Севастополя было подано 508 заявок.

Я имею честь знать многих участников премии 2025 года — это настоящие общественные активисты, искренне преданные своему делу. Каждый из них заслуживает внимания и признания за проделанную работу. Приятно наблюдать, как мои коллеги по добровольческому движению развиваются: с каждым годом их достижения становятся всё более впечатляющими. Каждая заявка отражает актуальные социальные инициативы, инновационные идеи и реальные результаты, способные внести весомый вклад в развитие нашего региона, — цитирует пресс-служба Правительства Севавстополя амбассадора премии #МЫВМЕСТЕ в Севастополе Яну Новожилову.

В пятом сезоне премия присуждается по номинациям в следующих категориях: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория».

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя