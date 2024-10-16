Севастопольцы на общественных работах собрали более 105 тонн урожая

Центр занятости Севастополя завершил сезон общественных работ, во время которых жители города собрали более 105 тонн фруктов в садах предприятия «СВЗ-АГРО», что на 15 тонн больше, чем в прошлом году. За период с мая по сентябрь участники общественных работ, включая безработных граждан, пенсионеров, студентов во время каникул, горожан, которые захотели подработать и сотрудников службы занятости, собрали более двух тонн черешни и свыше 103 тонн винограда. Чтобы сделать процесс участия в общественных работах максимально удобным, центр занятости предоставлял бесплатный автобус, который доставлял работников до места сбора урожая и обратно.

Общественные работы – это не просто временная работа, а социально значимая инициатива, которая помогает не только работникам, но и всему городу. Подать заявление на участие можно онлайн через портал «Работа России» или лично в центре занятости. В следующем году общественные работы вновь будут проводиться, и мы приглашаем всех желающих присоединиться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Михаила Яшина.

Работа по сбору урожая не только помогла местным аграриям справиться с задачей в сезонный период, но и позволила участникам получить стабильный доход.

Напомним, все участники общественных работ получают заработную плату за выполненную работу. Размер оплаты за полный месяц труда составляет не менее МРОТ, установленного в Севастополе. Официально зарегистрированные безработные, помимо заработной платы, получают дополнительную материальную помощь в размере 3 тыс. рублей, а также продолжают получать пособие по безработице.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя