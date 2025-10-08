Севастопольцы — на пьедестале первенства России по парусному спорту

Дмитрий, Александр и Екатерина — спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва № 1, тренируются под руководством тренеров Максима Колцуна и Татьяны Сливченко, ребята выступали среди юношей и девушек до 19 лет. Геннадий — воспитанник ЦСКА (г. Севастополь), выступал среди юниоров до 21 года, тренер — Алексей Токарев.

