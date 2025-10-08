Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцы — на пьедестале первенства России по парусному спорту

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:20 08.10.2025

Главный старт страны в олимпийском классе «парусная доска IQFoil» состоялся в Геленджике. Севастополь представили члены спортивной сборной города:

  • Дмитрий Нестеренко — золото;
  • Александр Богачев — бронза;
  • Екатерина Ковалева — бронза;
  • Геннадий Поварнин — бронза.

Дмитрий, Александр и Екатерина — спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва № 1, тренируются под руководством тренеров Максима Колцуна и Татьяны Сливченко, ребята выступали среди юношей и девушек до 19 лет. Геннадий — воспитанник ЦСКА (г. Севастополь), выступал среди юниоров до 21 года, тренер — Алексей Токарев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

