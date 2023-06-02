Севастопольцы настолько суровы, что сбивают дроны «подручными средствами»

Сегодня вечером на улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер. Об этом случае сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой,а коптер с камерой. Полеты коптеров, как вы знаете в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте. Благодарю всех жителей за бдительность. И напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов, или людей, которые совершают подозрительные действия — пишите в наш специальный чат-бот @oborona92bot, информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам, — написал Развожаев.

Губернатор не уточнил, каким именно «подручным средством» сбил дрон меткий севастополец. Рискнем предположить, что это было что-то тяжелое :-)

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