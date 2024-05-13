Севастопольцы обращаются к чиновникам через соцсети — власти отвечают

В правительстве Севастополя 12 мая состоялось аппаратное совещание под председательством губернатора Михаила Развожаева. Участники совещания рассмотрели обращения, которые поступили от жителей Севастополя в социальных сетях и были зафиксированы Центром управления регионом. Губернатор дал ряд поручений.

В частности, от севастопольцев поступают просьбы принять меры к подросткам и детям, которые играют в городских фонтанах — бывают случаи, когда ребята залезают в чаши вместе с самокатами. Горожане выразили обеспокоенность тем, что из-за такого поведения фонтаны могут прийти в негодность.

Профильным службам следует усилить профилактическую работу. В свою очередь, родителей призываю поговорить со своими детьми и объяснить правила поведения в общественных местах. На всех объектах стоят камеры видеонаблюдения, и в случае порчи городского имущества ущерб придется оплачивать родителям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

В свою очередь, и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов добавил, что купание в фонтанах может быть опасным для самих подростков: функционирование сложного оборудования связано, в том числе, с работой электрических элементов.

Ряд вопросов касался восстановления набережных после повредившего их шторма. В настоящее время ожидается поступление федеральных средств, которые будут направлены на ремонт. Наиболее масштабные и длительные работы ждут набережную на Приморском бульваре: они займут не менее полугода. На восстановление покрытия на пляже «Хрустальный» уйдёт ориентировочно 2-3 месяца, столько же времени займут работы на поврежденном пляже «Любимовка-2» и на набережной в Андреевке.

С учетом того, что во время проведения работ пляжный сезон будет уже в разгаре, следует продумать и организовать ремонт сегментами — необходимо снизить дискомфорт для отдыхающих, — поручил губернатор.

Михаил Развожаев также обратил внимание на жалобы со стороны пациентов городской больницы №5 — поступило сообщение о том, что на территорию детского комплекса не пускают посетителей на автомобилях, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Нужно дать указания частному охранному предприятию, которое следит за порядком в детской больнице. Безусловно, необходимо проверять автомобили, въезжающие на территорию медицинского учреждения, — таковы требования антитеррористической защищённости, которые мы обязаны соблюдать. Но мамы с тяжело больными детьми не должны идти пешком, — обратился губернатор к своему заместителю Александру Кулагину и директору департамента здравоохранения Виталию Денисову.

Также на аппаратном совещании обсудили результаты работ по санитарной очистке и благоустройству города в период подготовки к 9 Мая.

В связи с тем, что в этом году Город-Герой отмечал День Победы в Великой Отечественной войне и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Михаил Развожаев в конце прошлого года поручил привести в порядок памятные места. Эта работа шла, в том числе, на общегородских субботниках, в которых приняли участие около 3000 человек. Суммарно привели в порядок порядка 800 памятных мест воинской славы. Ещё 38 воинских захоронений были капитально отремонтированы по федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В их числе — могила красноармейца Алексея Семеновича Белоусова на Старом городском кладбище, братское кладбище воинов 128-й стрелковой дивизии в районе 5-го километра, братская могила гвардейцев-миномётчиков Катюши в Каче, и другие объекты.

По информации и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова, в этом году также планируется благоустроить ещё одно воинское захоронение в селе Фруктовом — братское кладбище воинов 315-й стрелковой дивизии.

Помимо перечисленного, в ходе подготовки к праздникам коммунальные службы заменили аварийные газовые плиты и водонагреватели (газовые колонки) ветеранам Великой Отечественной войны. Всего, начиная с 2015 года, в домах ветеранов было установлено 246 плит и 50 газовых колонок.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя