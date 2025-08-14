Севастопольцы отдали более 2 миллионов рублей мошенникам за одни только сутки

Самую маленькую сумму – около 11 тысяч рублей, подарил аферистам 41-летний безработный мужчина. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником популярного маркетплейса, после чего сообщил о том, что тот выиграл крупный денежный приз. Безработный севастополец настолько обрадовался выигрышу, что поверил во все слова собеседника и выполнил все его инструкции, самостоятельно перечислив личные накопления злоумышленникам.

Никогда не верьте, если кто-то неожиданно звонит и сообщает о вашем выигрыше в конкурсе или лотерее, особенно если вы нигде не участвовали. Прежде чем поверить в свою удачу убедитесь, что это правда – за подарки или выигрыши в официальных конкурсах никогда не нужно платить!

Еще двое местных жителей попались на уловки мошенников на популярной торговой площадке. 45-летний предприниматель хотел купить плоскошлифовальный станок, пообщался с продавцом, обговорил стоимость и перечислил ему 99 тысяч рублей, однако товар так и не пришел. Вторая потерпевшая, 72-летняя пенсионерка, наоборот, собиралась продать свою дачную тележку, но вместо этого лишилась 296 тысяч рублей.

Будьте бдительны, когда что-либо покупаете или продаете в интернете, не переходите на общение с продавцами и покупателями вне торговой площадки, используйте услугу безопасной сделки!

27-летний курсант 4 курса так же, как и старшие граждане, поверил в слова незнакомца и перечислил на неизвестный счет 515 тысяч рублей, взятых в кредит. Незнакомец на другом конце провода представился сотрудником Росфинмониторинга, рассказав о том, что банковские счета молодого человека находятся под угрозой и для их защиты денежные средства нужно перевести по продиктованным реквизитам.

Помните! Сотрудники банков, силовых ведомств и других госорганизаций никогда не попросят перевести деньги на незнакомый счет, продиктовать свои конфиденциальные данные или код из СМС-сообщения.

А самую крупную сумму отдала в руки курьеру дистанционных мошенников 83-летняя женщина. Ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и рассказал историю о том, что все ее накопления необходимо проверить, иначе ей грозит обвинение в финансировании терроризма. Потерпевшая дождалась курьера, и, ничего не подозревая, вручила ему более 1,1 миллиона рублей.

Никогда не торопитесь принимать решения – если вам сообщили о той или иной угрозе или опасности для вас, подумайте, кому выгодно так сказать, реальны ли эти опасения. А главное, запомните – сотрудники полиции и других ведомств никогда не будут вам звонить и, тем более, забирать ваши накопления.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю