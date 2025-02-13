Севастопольцы отдали дистанционным мошенника 550 миллионов рублей

Только за прошлый год (!) севастопольцы перечислили более 550 миллионов рублей дистанционным злоумышленникам. Сейчас на территории города вновь участились случаи телефонного мошенничества, в связи с этим полиция Севастополя проводит профилактическую акцию «Осторожно-мошенники!».

С 10 по 19 февраля сотрудники органов внутренних дел напоминают местным жителям о наиболее популярных схемах дистанционного обмана, которыми пользуются злоумышленники, проводят ряд мероприятий по противодействию мошенничеству и рассказывают о том, как противостоять этой угрозе.

Среди наиболее используемых уловок:

1. Неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками государственных учреждений, сообщают об угрозе для банковского счета или о возбуждении уголовного дела по факту спонсирования терроризма. Затем они дают инструкцию и призывают перечислить деньги на «безопасные» счета.

2. Злоумышленники предлагают «легкий» заработок: либо путем инвестирования в криптовалюту, либо путем создания искусственного ажиотажа вокруг товара на торговой площадке. Они просят перечислить денежные средства и больше не выходят на связь.

3. Неизвестные представляются продавцами на торговых площадках в сети Интернет, получают деньги на личный банковский счет и перестают отвечать на звонки и сообщения клиента.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса Оцените материал

Просмотры: 8