Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Севастопольцы отдали дистанционным мошенника 550 миллионов рублей
Новости Республики
Севастопольцы отдали дистанционным мошенника 550 миллионов рублей
источник иллюстрации: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Севастопольцы отдали дистанционным мошенника 550 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:31 13.02.2025

Только за прошлый год (!) севастопольцы перечислили более 550 миллионов рублей дистанционным злоумышленникам. Сейчас на территории города вновь участились случаи телефонного мошенничества, в связи с этим полиция Севастополя проводит профилактическую акцию «Осторожно-мошенники!».

С 10 по 19 февраля сотрудники органов внутренних дел напоминают местным жителям о наиболее популярных схемах дистанционного обмана, которыми пользуются злоумышленники, проводят ряд мероприятий по противодействию мошенничеству и рассказывают о том, как противостоять этой угрозе.

Среди наиболее используемых уловок:

1. Неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками государственных учреждений, сообщают об угрозе для банковского счета или о возбуждении уголовного дела по факту спонсирования терроризма. Затем они дают инструкцию и призывают перечислить деньги на «безопасные» счета.

Узнайте больше:  В Ялте задержали сотрудника Ялтинского отдела Госкомрегистра. Подозревают в посредничестве во взяточничестве

2. Злоумышленники предлагают «легкий» заработок: либо путем инвестирования в криптовалюту, либо путем создания искусственного ажиотажа вокруг товара на торговой площадке. Они просят перечислить денежные средства и больше не выходят на связь.

3. Неизвестные представляются продавцами на торговых площадках в сети Интернет, получают деньги на личный банковский счет и перестают отвечать на звонки и сообщения клиента.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x