Севастопольцы отдали мошенникам 25 миллионов рублей. Из них почти 2 млн аферистам «слил» 18-летний парень

Истории обмана:

20-летняя студентка перевела 33 000 ₽ за аренду несуществующей квартиры, доверившись мнимому арендодателю в мессенджере.

18-летний юноша, соблазненный обещаниями высоких доходов, инвестировал 1 840 000 ₽ в сомнительный финансовый проект.

Особую тревогу вызывают случаи мошенничества в отношении пожилых граждан:

62-летний мужчина потерял 500 000 ₽ после звонка мошенника, представившегося сотрудником «Крымэнерго»!

61-летняя женщина перевела 932 000 ₽ «следователю», который убедил ее в необходимости «задекларировать деньги для избежания конфискации»!

71-летний пенсионер перевел 1 652 000 ₽ лже-сотруднику Роскомнадзора, поверив в мнимое уголовное преследование!

66-летняя женщина на протяжении месяца выполняла указания мошенников, представившихся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, и в итоге перевела им 9 700 000 ₽!

72-летний мужчина, поверив в легенду о «защите банковского счета», лишился 7 832 000 ₽!

Родственники, где были вы? Эти случаи заставляют задуматься: как пожилые люди могли так долго оставаться без поддержки близких? Почему многомиллионные переводы не вызвали подозрений у родных?

Как защитить себя и своих близких:

Регулярно интересуйтесь финансовыми делами пожилых родственников.

Установите на их телефоны приложения для блокировки мошеннических номеров.

Объясните, что настоящие сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги.

Совместно настройте ограничения на крупные банковские операции.

Договоритесь о обязательном совете с близкими перед любыми финансовыми решениями.

Итог: 24 759 000 рублей — такова цена доверчивости севастопольцев за три дня.

Граждане, проявите внимание к своим пожилым родственникам! Их финансовую безопасность можно обеспечить только совместными усилиями. Если вы заметили подозрительные звонки или необычное поведение близких — немедленно сообщите в полицию по номеру 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю