Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Севастопольцы перечисляют деньги мошенникам, «спасая» ближних своих
Новости Республики
В Севастополе шесть местных жителей перечислили более одного миллиона рублей дистанционным мошенникам
Иллюстрация: ruadvocate.ru

Севастопольцы перечисляют деньги мошенникам, «спасая» ближних своих

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:21 24.06.2025

В полиции Севастополя рассказали:

Аферисты взламывают аккаунты в мессенджерах или создают фейковые страницы, копирующие профили знакомых жертвы. Затем они обращаются с просьбой срочно одолжить деньги, ссылаясь на различные чрезвычайные ситуации.

Так, 69-летний пенсионер получил сообщение от якобы знакомой, которая срочно просила в долг 10 тысяч рублей. Пожилой человек, не заподозрив обмана, перевел деньги, после чего связь прервалась.

В другом случае 38-летняя женщина перевела 45 тысяч рублей на банковскую карту, получив сообщение от человека, представившегося ее мужем. Мошенник утверждал, что нет времени объяснять и срочно нужны деньги.

А 61-летняя пенсионерка лишилась 46 тысяч рублей, поверив сообщению от якобы знакомой, которая просила срочную финансовую помощь.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму разыскивают женщину - пропала без вести Ольга Александрова

Полиция Севастополя рекомендует проявлять предельную осторожность. При получении подобных просьб нужно немедленно позвонить знакомому по известному вам номеру и лично удостовериться в подлинности просьбы. Обращайте внимание на нехарактерные ошибки или странные формулировки в сообщениях — это верный признак обмана.

При подозрении на мошенничество следует немедленно прекратить общение и сообщить в полицию по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России в Севастополе 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x