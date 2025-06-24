Севастопольцы перечисляют деньги мошенникам, «спасая» ближних своих

Так, 69-летний пенсионер получил сообщение от якобы знакомой, которая срочно просила в долг 10 тысяч рублей. Пожилой человек, не заподозрив обмана, перевел деньги, после чего связь прервалась.

В другом случае 38-летняя женщина перевела 45 тысяч рублей на банковскую карту, получив сообщение от человека, представившегося ее мужем. Мошенник утверждал, что нет времени объяснять и срочно нужны деньги.

А 61-летняя пенсионерка лишилась 46 тысяч рублей, поверив сообщению от якобы знакомой, которая просила срочную финансовую помощь.

Полиция Севастополя рекомендует проявлять предельную осторожность. При получении подобных просьб нужно немедленно позвонить знакомому по известному вам номеру и лично удостовериться в подлинности просьбы. Обращайте внимание на нехарактерные ошибки или странные формулировки в сообщениях — это верный признак обмана.

При подозрении на мошенничество следует немедленно прекратить общение и сообщить в полицию по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России в Севастополе