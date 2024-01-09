Севастопольцы перезнтовали гастрономическое шоу на выставке-форуме «Россия»

Севастопольские кулинары 8 января провели гастрономическое шоу в «Доме российской кухни» на ВДНХ. Презентация черноморского обеда состоялась в рамках дня Севастополя, которой проходит сейчас на выставке-форуме «Россия».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с автором и руководителем проекта «Гастрономическая карта России» Екатериной Шаповаловой, организатором и генеральным продюсером севастопольского гастрономического фестиваля «Крым на тарелке» Денисом Штукатуровым и шеф-поваром ресторана «Окрошка» Петром Матвеевым принял участие в приготовлении главного блюда гастрономической программы – «Соль Сисоль».

Это блюдо готовили в гостинице «Кистъ» – самом модном, самом популярном месте дореволюционного Севастополя, где, как говорят, останавливались даже члены императорской семьи. Сегодня нашим рестораторам удалось воссоздать исторический рецепт специально для гостей выставки-форума «Россия», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Рецепт блюда «Соль Сисоль» включает филе морского языка или камбалы, немного фиников, небольшое яблоко, апельсин и специи. Также гостям гастрономического шоу представили салат с черноморской ставридой и десерт с хурмой и лавандовыми сливками.

Гастрономический праздник сопровождала дегустация вин от участников проекта «Терруар Севастополь»: виноделы города представили свои шедевры гостям выставки-форума «Россия».

Справка:

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Для гостей выставки организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Севастополь представляет свои достижения 8 января. Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя