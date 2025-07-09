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Севастопольцы покупают товары через интернет и теряют тысячи рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:07 09.07.2025

Преступники активно используют фиктивные магазины и привлекательные объявления на торговых площадках, искусственно создавая ажиотаж вокруг несуществующих товаров по бросовым ценам. После получения предоплаты они моментально прекращают общение, оставляя покупателей без денег и без покупки:

  • 42-летний мужчина, который хотел приобрести автомобильный двигатель за 79 500 рублей. Он перевел деньги через мобильный банк, но так и не дождался доставки. В другом случае 53-летний автолюбитель попытался купить двигатель для машины, отправив 86 000 рублей четырьмя переводами, но продавец перестал выходить на связь.
  • 56-летний мужчина лишился 32 000 рублей, заплатив за мощную музыкальную колонку, которая так и не была отправлена.
  • еще один житель города, 54-х лет, решил приобрести электросамокат через соцсеть, переведя 78 500 рублей, но вместо долгожданной техники получил блокировку от продавца.
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Полиция Севастополя предупреждает: перед любой онлайн-покупкой необходимо тщательно проверять продавца, изучать отзывы и избегать сделок с предоплатой, особенно если цена кажется подозрительно низкой. Мошенники часто используют психологическое давление, торопя с оплатой, — в таких случаях лучше отказаться от покупки, чтобы не стать очередной жертвой обмана.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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