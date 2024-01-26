Севастопольцы поставили рекорд по обращениям в Центр управления регионом

Рекордное количество обращений за всё время работы Центра управления регионом – 5 642 – оставили жители Севастополя за неделю с 15 по 21 января в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Всё дело в сложной ситуации с водоснабжением: из-за совпадения многих неблагоприятных погодных факторов произошло подтопление частных домов, а в городе пришлось отключить воду – её подавали по несколько часов в день.

Пользователи соцсетей интересовались, когда в их домах восстановят водоснабжение и будет ли организован подвоз воды в те или иные районы, а также спрашивали, что делать, если их жилища пострадали от непогоды.

Поступали обращения и на другие темы. Так, жители города писали с просьбой убрать искусственную неровность на улице Щитовой.

Из асфальта кто-то сделал «лежачий полицейский», без опознавательных знаков, – делились пользователи.

Вскоре сотрудники департамента транспорта сообщили, что неровность демонтировали, так как она была установлена незаконно.

Неравнодушные горожане сообщили также о свалке на улице Вакуленчука, 5.

После уборки листьев пакеты так и не были убраны, а очень «сознательные» граждане решили, что туда можно и бытовой мусор скидывать, – рассказали севастопольцы.

В «Госжилнадзоре» проинформировали, что очистили придомовую территорию.

Похожее сообщение поступило от горожан, проживающих на улице Перекопской. Они попросили убрать мусор рядом с их домами. Вопросом занялись специалисты администрации Нахимовского района. По их словам, просьба вскоре была выполнена.

Кроме того, севастопольцы просили восстановить уличное освещение, отремонтировать крышки канализационных люков, привести в порядок оборудование на детских площадках. Подобные вопросы городским службам обычно удаётся решить за минимальное количество времени.

Напомним, обращения по теме благоустройства, ЖКХ, уличного освещения можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя во ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя