Севастопольцы потеряли более 200 тысяч рублей, «общаясь» с мошенниками

Полиция Севастополя напоминает, что сотрудники банков и государственных учреждений никогда не просят переводить деньги или сообщать конфиденциальную информацию по телефону. Никогда не следует включать трансляцию экрана или устанавливать неизвестные приложения по просьбе собеседника. Особую бдительность нужно проявлять при обсуждении финансовых вопросов в мессенджерах.

При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор с незнакомцами и обратиться по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю