Севастопольцы потеряли более 200 тысяч рублей, «общаясь» с мошенниками

За последние дни двое жителей города стали жертвами аферистов и лишились крупных сумм денег:
- в первом случае 21-летнему молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Злоумышленник убедил парня, что его банковский счет находится под угрозой, и для защиты средств необходимо срочно перевести деньги на «безопасный» счет. Доверчивый молодой человек выполнил указания мошенника и перевел 140 тысяч рублей на подконтрольные преступникам реквизиты.
- во втором случае жертвой стала 71-летняя пенсионерка. Ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником инвестиционной компании. Поскольку женщина ранее действительно приобретала акции через онлайн-банкинг, она не заподозрила обман. Мошенник сообщил, что на ее счету скопилась крупная сумма дохода, которую нужно срочно вывести. Они созвонились через мессенджер, где аферист убедил пенсионерку включить трансляцию экрана и зайти в мобильное приложение банка. Через некоторое время женщина обнаружила, что с ее счета исчезло 97 тысяч рублей.
Полиция Севастополя напоминает, что сотрудники банков и государственных учреждений никогда не просят переводить деньги или сообщать конфиденциальную информацию по телефону. Никогда не следует включать трансляцию экрана или устанавливать неизвестные приложения по просьбе собеседника. Особую бдительность нужно проявлять при обсуждении финансовых вопросов в мессенджерах.
При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор с незнакомцами и обратиться по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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