Севастопольцы продолжают «делиться» с мошенниками миллионами рублей

Так, 79-летней пенсионерке позвонили неизвестные, представились «сотрудниками Центрального банка РФ» и сообщили, что её сбережения пытаются похить злоумышленники, поэтому их нужно срочно перечислить на «безопасные счета». Пожилая женщина выполнила все полученные инструкции и с помощью интернет-банкинга перечислила мошенникам почти 2 млн. рублей. В мессенджере 52-летней самозанятой жительнице позвонили мошенники, представились правоохранителями, и по аналогичной схеме убедили перечислить почти 700 тысяч рублей на подконтрольные им счета, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя призывает граждан не поддаваться на уловки злоумышленников! Необходимо помнить, что любые звонки о каких-либо проблемах с вашими деньгами на банковском счету поступают только от мошенников. Для хищения ваших сбережений преступники разыгрывают целые спектакли по телефону, подключая к разговору «правоохранителей, сотрудников спецслужб, сотрудников службы безопасности банка, представителей Росфинмониторинга» и других организаций. Их главная и единственная цель – внушая страх потерять накопления, заставить вас выполнить свои требования.

Уважаемые жители и гости города, как только вы начнёте выполнять поступающие по телефону инструкции, вы потеряете все свои денежные сбережения! Прекратите разговор, заблокируйте номер и сообщите о звонке по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю