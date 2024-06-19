Севастопольцы продолжают «делиться» с мошенниками миллионами рублей

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения денег под предлогом защиты средств, находящихся на банковском счету. Следует отметить, что жертвами этой схемы становятся не только пожилые граждане и, зачастую, потерпевшие знают о существовании такого способа обмана.
Так, 79-летней пенсионерке позвонили неизвестные, представились «сотрудниками Центрального банка РФ» и сообщили, что её сбережения пытаются похить злоумышленники, поэтому их нужно срочно перечислить на «безопасные счета». Пожилая женщина выполнила все полученные инструкции и с помощью интернет-банкинга перечислила мошенникам почти 2 млн. рублей. В мессенджере 52-летней самозанятой жительнице позвонили мошенники, представились правоохранителями, и по аналогичной схеме убедили перечислить почти 700 тысяч рублей на подконтрольные им счета, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Полиция Севастополя призывает граждан не поддаваться на уловки злоумышленников! Необходимо помнить, что любые звонки о каких-либо проблемах с вашими деньгами на банковском счету поступают только от мошенников. Для хищения ваших сбережений преступники разыгрывают целые спектакли по телефону, подключая к разговору «правоохранителей, сотрудников спецслужб, сотрудников службы безопасности банка, представителей Росфинмониторинга» и других организаций. Их главная и единственная цель – внушая страх потерять накопления, заставить вас выполнить свои требования.
Уважаемые жители и гости города, как только вы начнёте выполнять поступающие по телефону инструкции, вы потеряете все свои денежные сбережения! Прекратите разговор, заблокируйте номер и сообщите о звонке по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе