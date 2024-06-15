Севастопольцы продолжают отдавать мошенникам деньги. За сутки — почти два миллиона рублей

За минувшие сутки в полицию обратились трое местных жителей в возрасте от 37 до 72 лет, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогами защиты банковского счета и продления услуг мобильной связи на общую сумму более 1,7 млн рублей.
Стоит отметить, что мошеннические схемы, в которых жителям Севастополя сообщают о якобы возникших проблемах с их банковским счётом или окончанием договора связи, остаются наиболее популярными и жертвами обмана становятся не только пожилые граждане, но и молодые люди. Все потерпевшие знали о данных способах обмана из СМИ и социальных сетей, были проинформированы через СМС-оповещение, но тем не менее выполнили инструкции злоумышленников и лишились сбережений, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Так, 27-летней девушке позвонил мошенник, который представился оператором сотовой компании и рассказал о необходимости продления договора мобильной связи с помощью госуслуг. После того, как потерпевшая сообщила полученные ею секретные СМС-коды, ей позвонил подельник афериста и сказал, что мошенниками получен доступ к её банковским накоплениям, поэтому необходимо срочно перечислить деньги на «безопасные» счета. Выполнив все инструкции злоумышленников, девушка лишилась 922 тысячи рублей.
Во втором случае 72-летней пенсионерке позвонил мошенник, который представился сотрудником органов государственной безопасности и убедил пожилую женщину перечислить на «безопасные счета» 397 тысяч рублей.
Третьей жертвой дистанционных мошенников стал 40-летний охранник крупной винодельческой компании, который под диктовку аферистов перечислил с помощью интернет-банкинга 400 тысяч рублей на «безопасные счета».
Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает: если вам звонят, в том числе в мессенджерах, и СООБЩАЮТ О КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМАХ, которые возникли или могут возникнуть с вашими деньгами, ЭТО МОШЕННИКИ! Запомните: не существует никаких проблем с вашими деньгами до тех пор, пока вы не начнёте выполнять инструкции позвонивших.
Хотите уберечь свои деньги от мошенников? При поступлении вышеуказанных звонков немедленно прекратите разговор и заблокируйте номер!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе