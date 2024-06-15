Севастопольцы продолжают отдавать мошенникам деньги. За сутки — почти два миллиона рублей

Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает: если вам звонят, в том числе в мессенджерах, и СООБЩАЮТ О КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМАХ, которые возникли или могут возникнуть с вашими деньгами, ЭТО МОШЕННИКИ! Запомните: не существует никаких проблем с вашими деньгами до тех пор, пока вы не начнёте выполнять инструкции позвонивших.

Хотите уберечь свои деньги от мошенников? При поступлении вышеуказанных звонков немедленно прекратите разговор и заблокируйте номер!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю