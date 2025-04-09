Севастопольцы продолжают перечислять на "безопасные счета" мошенников деньги. Много денег...

Вновь активизировались аферисты, использующие проверенную схему «Защита банковского счёта». В этот раз злоумышленники позвонили гражданам, представляясь работником службы безопасности банка и сотрудником МВД, после чего под предлогом «спасения» денег, они уговорили 55-летнего мужчину перевести более 900 тысяч рублей и 41-летнюю женщину – 80 тысяч рублей на «безопасные счета», — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя напоминает: ни один банк, правоохранительные или государственные органы не требуют перевода денег по телефону. Если вам звонят с подобными просьбами — это обман. Немедленно прекратите разговор и сразу обратитесь в полицию.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю