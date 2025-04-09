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Севастопольцы продолжают перечислять на "безопасные счета" мошенников деньги. Много денег...

Севастопольцы продолжают перечислять на «безопасные счета» мошенников деньги. Много денег…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:09 09.04.2025

В Севастополе двое местных жителей поверили дистанционным мошенникам и по их инструкции перечислил на «безопасные счета» более одного миллиона рублей.

Вновь активизировались аферисты, использующие проверенную схему «Защита банковского счёта». В этот раз злоумышленники позвонили гражданам, представляясь работником службы безопасности банка и сотрудником МВД, после чего под предлогом «спасения» денег, они уговорили 55-летнего мужчину перевести более 900 тысяч рублей и 41-летнюю женщину – 80 тысяч рублей на «безопасные счета», — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Полиция Севастополя напоминает: ни один банк, правоохранительные или государственные органы не требуют перевода денег по телефону. Если вам звонят с подобными просьбами — это обман. Немедленно прекратите разговор и сразу обратитесь в полицию.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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