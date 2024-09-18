Севастопольцы стали третьими на «домашнем» Кубке России по армрестлингу

Сборная Севастополя, представленная практически во всех весовых категориях, заняла третье место в командном зачете.

В личных соревнованиях Вера Самородова победила в весе до 70 кг. На серебряную ступеньку пьедестала почета поднялись Михаил Игнатенко (до 60 кг) и Михаил Орлов (до 70 кг), на бронзовую – Андрей Кудряшов (до 85 кг).

Общекомандную победу праздновали рукоборцы из Белгородской области, второе место заняла сборная Калужской области.

Выступавшая неполным составом сборная Крыма – только шестая. При этом нельзя не отметить успех Алины Редько из Сакского района, которой не нашлось равных в категории до 65 кг.

источник: «Крымский спорт»

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