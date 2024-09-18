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Севастопольцы стали третьими на "домашнем" Кубке России по армрестлингу
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Севастопольцы стали третьими на «домашнем» Кубке России по армрестлингу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:01 18.09.2024

В Севастополе на базе спортшколы № 5 14 сентября прошел розыгрыш Кубка России по армрестлингу. Эти соревнования город-герой принял уже в восьмой раз. На этот раз за медали боролись более 70 спортсменов из 15 регионов РФ.

Сборная Севастополя, представленная практически во всех весовых категориях, заняла третье место в командном зачете.

В личных соревнованиях Вера Самородова победила в весе до 70 кг. На серебряную ступеньку пьедестала почета поднялись Михаил Игнатенко (до 60 кг) и Михаил Орлов (до 70 кг), на бронзовую – Андрей Кудряшов (до 85 кг).

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Общекомандную победу праздновали рукоборцы из Белгородской области, второе место заняла сборная Калужской области.

Выступавшая неполным составом сборная Крыма – только шестая. При этом нельзя не отметить успех Алины Редько из Сакского района, которой не нашлось равных в категории до 65 кг.

источник: «Крымский спорт» 

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