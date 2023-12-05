Севастопольцы — участники федерального этапа конкурса «Молодые лица страны 2023»

Открытие XVII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны 2023» состоялось в Ставрополе. Мероприятие проходит на базе Северо-Кавказского федерального университета с 1 по 7 декабря.

В конкурсе принимают участие 66 студентов из 34 субъектов РФ, которые демонстрируют свои достижения в области спорта, искусства и общественной жизни. Для них подготовлен ряд испытаний: рассказать о своих проектах, подготовить эссе на заданную тему и сдать нормы ГТО.

Севастополь на федеральном уровне представляют победители регионального этапа конкурса «Молодые лица страны 2023» Ахмат Гергокаев и Анна Фёдорова.

Наши ребята – это ещё одно доказательство того, что Севастополь – город самых талантливых людей. Отлично, что они ещё в студенчестве добиваются таких больших успехов, это большой труд и огромный вклад в будущее. Хочется пожелать им удачи и ждём с победой дома! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.

В рамках конкурса путём онлайн-голосования жюри выберет обладателей Гран-при – Мистера и Мисс Студенчество России. Для того, чтобы поддержать Ахмата и Анну, необходимо подать заявку в группу https://vk.com/missmisterstud, голосование пройдёт 6 декабря.

Напомним, Ахмат Гергокаев в этом году стал лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации», Анна Фёдорова – лауреат Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», Всероссийского конкурса-фестиваля «Серпантин искусств».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя