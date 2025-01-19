Севастопольцы в Праздник Крещения окунаются в купель реки Героон в Новом Херсонесе

Погружение в купель с верой в сердце. Первые Крещенские купания прошли в Севастополе 18 января. И впервые, сообщает «Первый Севастопольский», они развернулись в Новом Херсонесе, в купели на реке Героон. Её воды освятили перед самым началом омовения — священнослужители трижды погрузили крест в воду прямо с мостика.

Река, которая сегодня носит название Героон, в далёком прошлом была единственным источником пресной воды и поддерживала жизнь в Херсонесе. За прошедшие века она ушла под землю и была скрыта от глаз. Пока её в 2023 году не нашли археологи при строительстве музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Эмоции очень отличные! Не мог поверить, что купаюсь в реке. А здесь купался сам князь Владимир! Ощущения просто прекрасные, — отмечает православный верующий Александр Колесниченко.

Чтобы купания в Крещенский сочельник прошли не только празднично, но и безопасно, в Новом Херсонесе дежурили медики, правоохранители и МЧС.

источник: телеканал «Первый Севастопольский»