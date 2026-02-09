Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцы в январе записались к врачам через Госуслуги более 45 тысяч раз

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:00 09.02.2026

Система электронной записи на прием к врачам, в том числе через Госуслуги, продолжает набирать популярность. В январе жители города записались к медикам 45 801 раз.

Прежде всего онлайн-запись — это значительная экономия времени. Записаться к нужному специалисту можно круглосуточно из любого места, где есть доступ к интернету. Пациент видит все свободные окна приема и может подобрать удобные дату и время. После оформления заявки в личный кабинет поступает подтвержденный талон.

Традиционно самым популярным медицинским учреждением остается городская больница № 1. К врачам этого учреждения севастопольцы записались 13 600 раз. Среди специалистов наибольшим спросом пользуются терапевты. Далее следуют хирурги, неврологи, офтальмологи и оториноларингологи.

Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

