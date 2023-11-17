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Севастопольцы вошли в сборную России по радиоспорту

Севастопольцы вошли в сборную России по радиоспорту

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:12 17.11.2023

Обучающиеся объединения «Спортивная радиопеленгация» Севастопольской станции юных техников вошли в сборную России по радиоспорту. Это стало возможным благодаря победам ребятам на всероссийских соревнованиях. Сборная включает 48 человек, из них пятеро спортсменов из Севастополя: Алиса Колесова, Алексей Трофимов, Вероника Трофимова, Ксения Цуварева, Алексей Одинцов (тренеры: Анна и Светлана Евстигнеевы).

Тренировочные сборы прошли в Кисловодске, на базе Южного федерального центра спортивной подготовки. Это ведущая база подготовки сборных команд России по различным видам спорта. Ребята не только совершенствовали своё спортивное мастерство в высокогорной местности, но и прошли различные виды тестирования на определение общей физической работоспособности и узконаправленные виды тестов. Например, они проверили вариабельность ритма сердца, динамометрию, функциональный скрининг движений, вертикальную устойчивость в статическом положении и не только. Благодаря сборам ребята подготовились к дальнейшим победам физически, психологически и эмоционально. Верим в наших юных спортсменов и желаем новых побед на следующих соревнованиях! Ближайшие пройдут в Симферополе в эти выходные, — отмечают специалисты Севастопольской станции юных техников. 

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