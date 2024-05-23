Севастопольцы — воспитанники МАН — завоевали две золотые медали в Республике Сербской

Работы юных изобретателей из Севастополя были отобраны по результатам их участия в Международном салоне изобретателей и рационализаторов «Архимед» и решения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Правда, при условии, что ребята самостоятельно переведут свои работы на английский язык и запишут презентационные видео, которые потом отправят членам жюри в Баня-Луку. Так и было сделано. Результатом участия наших ребят стали две золотые медали, — отмечает «Севастопольская газета».

Так, работа десятиклассника Владимира Сенчука оценена золотой наградой за проект «Разработка модели телеуправляемого необитаемого подводного аппарата» (научный руководитель Юрий Балашов). Проект представляет собой разработку подводного телеуправляемого аппарата для исследования дна. Для этого изобретения была разработана 3D-модель корпуса с последующей фрезеровкой, а также электроника для блока управления.

Сейчас заканчиваются работы по балластировке и тестированию аппарата в пресной и соленой воде, — сообщили в Малой академии наук.

Дмитрий Алёшкин получил золотую медаль за разработку «Метод построения комплексных нейронных сетей для диагностики электрических систем переменного тока» (научный руководитель Лев Канов). Речь идет о создании математической модели, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта сделать более надежной работу технических систем.

Модель подразумевает создание нейронной сети, которая обрабатывает входные данные с датчиков, определяет слабые места и прогнозирует сбои, способные вывести систему из строя. Разработка может применяться на электроэнергетических станциях или в автономном электротранспорте, — прокомментировал смысл своего изобретения Д.Алёшкин.

Как сообщил «Севастопольской газете» директор МАН Сергей Пасеин, пока в Севастополь направлено лишь электронное сообщение о заслуженных наградах ребят, оригиналы медалей перешлют по почте позже.

С.Пасеин также рассказал о ближайших соревновательных планах МАН. Так, при благоприятном стечении обстоятельств уже в июне один из воспитанников Малой академии отправится на Международную выставку инноваций в Китайскую народную республику в составе делегации юных изобретателей из России.

Также стало известно, что канал ТНТ персонально пригласил для участия в телепроекте «Вызов» еще одного талантливого севастопольского мановца. Молодому человеку предоставлена возможность принять участие в телевизионном интеллектуальном шоу с весьма внушительным денежным призом.

источник: «Севастопольская газета»