Севастопольцы все чаще используют цифровой сервис «Мое здоровье Севастополь»

Самая популярная функция с момента запуска цифрового сервиса «Мое здоровье Севастополь» — запись к врачам. Еще сервис позволяет дистанционно консультироваться с доктором (телемедицина) и закрывать больничный онлайн, без лишних визитов в поликлинику. Теперь через «Мое здоровье Севастополь» можно отслеживать и результаты анализов. Вот как это работает:

Врач назначает сдать анализы.

Вы приходите, сдаете кровь или другой биоматериал.

Результаты проверяет и подтверждает врач-лаборант.

Готовые анализы попадают в региональное хранилище медицинских документов государственной информационной системы здравоохранения.

Как только это происходит, результаты анализов сразу же становятся видны в чат-боте и доступны для скачивания и просмотра в формате PDF.

Кроме того, сервис позволяет просматривать результаты анализов пациентов, к медицинской карте которых привязан ваш телефонный номер.

Напомним, присоединиться к чат-боту «Мое здоровье Севастополь» можно в приложении МАХ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя