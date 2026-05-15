Севастопольцы все чаще используют цифровой сервис «Мое здоровье Севастополь»

Самая популярная функция с момента запуска цифрового сервиса «Мое здоровье Севастополь» — запись к врачам. Еще сервис позволяет дистанционно консультироваться с доктором (телемедицина) и закрывать больничный онлайн, без лишних визитов в поликлинику. Теперь через «Мое здоровье Севастополь» можно отслеживать и результаты анализов. Вот как это работает:
- Врач назначает сдать анализы.
- Вы приходите, сдаете кровь или другой биоматериал.
- Результаты проверяет и подтверждает врач-лаборант.
- Готовые анализы попадают в региональное хранилище медицинских документов государственной информационной системы здравоохранения.
- Как только это происходит, результаты анализов сразу же становятся видны в чат-боте и доступны для скачивания и просмотра в формате PDF.
Кроме того, сервис позволяет просматривать результаты анализов пациентов, к медицинской карте которых привязан ваш телефонный номер.
Напомним, присоединиться к чат-боту «Мое здоровье Севастополь» можно в приложении МАХ.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
С тегами: здравоохранение Крыма
