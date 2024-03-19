Севастопольцы высадили геоглиф в годовщину Русской весны — «Сад памяти»

В Севастополе 18 марта состоялась международная акция «Сад памяти», в ходе которой жители города высадили геоглиф в виде названия родного города. Зелёная надпись «Севастополь» состоит из почти 3000 восточных туй.

Мероприятие посвящено десятой годовщине Русской весны и предстоящему 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, — сообщил в ходе мероприятия губернатор Михаил Развожаев.

На торжественном открытии акции глава города зачитал участникам поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. Губернатор отметил, что новый геоглиф станет напоминанием для всех севастопольцев, для будущих поколений.

Мы всегда акцию «Сад памяти» проводим 18 марта, в исторический день, в годовщину Русской весны. В этом году особый символизм, все-таки у нас первая десятилетняя годовщина, первый большой юбилей, поэтому решили, что должно быть что-то значительное, то, что останется в памяти и останется просто для потомков, для следующих поколений, как напоминание об этом радостном моменте. Мы решили, что рядом с геоглифом «Россия», который мы высадили 4 ноября прошлого года на День народного единства, мы высадим слово «Севастополь». Таким образом рядом у нас будет два слова: «Россия», «Севастополь», и уже через 10-15 лет эта надпись будет различима из космоса. Это очень хорошая, очень символическая акция, которая в будущем будет напоминать о том, как мы встречали первую десятилетнюю годовщину, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Высадка живых памятников в день десятилетия воссоединения Крыма с Россией станет первой в череде исторических дат, которые мы отметим в рамках акции. Сады появятся в честь 80-летия событий, произошедших в 1944 году. Поэтому в рамках акции этого года волонтеры отметят памятные даты российской истории, а также откроют новый вектор развития проекта. В частности, готовится большая программа по высадке мемориальных деревьев с семьями участников СВО и бойцами, чтобы увековечить подвиг наших солдат и офицеров, – говорит Элмурод Расулмухамедов.

Главная цель эколого-патриотической акции «Сад памяти» — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Также она призвана сохранить и восстановить лесной фонд страны. За время проведения акции её участниками стали добровольцы из более чем 50 стран мира.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя