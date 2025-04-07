Севастопольцы вышли на второй весенний общегородской субботник

5 апреля в Севастополе состоялся второй весенний общегородской субботник. Сотрудники правительства и подведомственных учреждений вышли на городские площадки, чтобы расчистить их от мусора. Губернатор Михаил Развожаев вместе с сотрудниками Севприроднадзора принял участие в уборке участка, ведущего к Большой севастопольской тропе в Балаклаве.

Две недели назад мы уже убирали мусор на этой тропе, но тут большие заросли и застарелые свалки, поэтому было принято решение провести еще один субботник на этом месте, но уже с усилением. Мы вывели на подмогу технику. Большой участок удалось быстро расчистить от поваленных деревьев и засохших кустарников. Мощным трудовым десантом стали бойцы севастопольских студенческих и школьных трудовых отрядов. Ребята за полтора часа собрали весь мусор. На мой взгляд, на выходе к Большой севастопольской тропе надо провести несколько субботников, отсыпать дорожку асфальтовой крошкой, чтобы скрыть ямы. Уверен, нам это по силам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Субботник посвятили 10-летию севастопольского регионального отделения РСО. После работы ребята вручили губернатору почетный знак РСО «За активную работу в студенческих отрядах».

Также участники встречи обсудили с губернатором важные для них вопросы: организацию десантов РСО для жителей осажденного Севастополя, которые живут в частном секторе и нуждаются в помощи по хозяйству, субботники на местах боевой славы, а также предстоящие выпускные экзамены в школах.

Сегодня на общегородской субботник вышло более 1000 горожан. Привели в порядок более 30 участков и вывезли 277 кубометров мусора.

Заключительный общегородской субботник состоится 26 апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя