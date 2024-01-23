Севастопольцы за два дня перечислили дистанционным мошенникам более 4 миллионов рублей

Телефонные злоумышленники под предлогом защиты банковского счёта похитили у пятерых севастопольцев в возрасте от 60 до 75 лет все их накопления.
Предварительно установлено, что двум пенсионерам, инженеру, учителю лицея и сторожу гаражного кооператива в мессенджере звонили незнакомцы, представлялись банковскими работниками, правоохранителями или сотрудниками органов безопасности, и сообщали, что якобы злоумышленники пытаются завладеть их денежными сбережениями, находящимися на банковских счетах. С помощью обмана мошенникам удалось убедить потерпевших выполнить их инструкции и перечислить от 439 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей на продиктованные им расчётные счета. Позже, осознав, что стали жертвами обмана, пострадавшие обратились в полицию, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В связи с участившимися случаями дистанционного мошенничества полиция Севастополя призывает всех жителей и гостей города быть бдительными. Преступники постоянно совершенствуют свои схемы: звонят в мессенджерах, используют логотипы банковских и правоохранительных структур, используют подмену номера, угрожают проблемами и потерей денежных средств.
Есть как минимум три признака, когда вам гарантированно позвонили дистанционные мошенники:
1. Представляется работником банка, правоохранителем или другим авторитетным сотрудником, которому вы по замыслу должны доверять;
2. Позвонивший сообщает о возникновении или необходимости предотвращения проблем так или иначе связанных с вашими деньгами;
3. Незнакомец убеждает перечислить сбережения на другие счета или сообщить информацию, которая предоставит ему доступ к вашему интернет-банкингу.
Уважаемые граждане, запомните: настоящие работники банка и правоохранители никогда не звонят, чтобы сообщить о каких-либо проблемах с вашими деньгами, попытках списания или оформления на ваше имя кредитов! Это делают исключительно мошенники!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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