Севастопольцы за два дня перечислили дистанционным мошенникам более 4 миллионов рублей

Телефонные злоумышленники под предлогом защиты банковского счёта похитили у пятерых севастопольцев в возрасте от 60 до 75 лет все их накопления.

Предварительно установлено, что двум пенсионерам, инженеру, учителю лицея и сторожу гаражного кооператива в мессенджере звонили незнакомцы, представлялись банковскими работниками, правоохранителями или сотрудниками органов безопасности, и сообщали, что якобы злоумышленники пытаются завладеть их денежными сбережениями, находящимися на банковских счетах. С помощью обмана мошенникам удалось убедить потерпевших выполнить их инструкции и перечислить от 439 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей на продиктованные им расчётные счета. Позже, осознав, что стали жертвами обмана, пострадавшие обратились в полицию, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В связи с участившимися случаями дистанционного мошенничества полиция Севастополя призывает всех жителей и гостей города быть бдительными. Преступники постоянно совершенствуют свои схемы: звонят в мессенджерах, используют логотипы банковских и правоохранительных структур, используют подмену номера, угрожают проблемами и потерей денежных средств.