Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольцы за два дня перечислили дистанционным мошенникам более 4 миллионов рублей
актуально в республике
Севастопольцы за два дня перечислили дистанционным мошенникам более 4 миллионов рублей

Севастопольцы за два дня перечислили дистанционным мошенникам более 4 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:35 23.01.2024

Телефонные злоумышленники под предлогом защиты банковского счёта похитили у пятерых севастопольцев в возрасте от 60 до 75 лет все их накопления.

Предварительно установлено, что двум пенсионерам, инженеру, учителю лицея и сторожу гаражного кооператива в мессенджере звонили незнакомцы, представлялись банковскими работниками, правоохранителями или сотрудниками органов безопасности, и сообщали, что якобы злоумышленники пытаются завладеть их денежными сбережениями, находящимися на банковских счетах. С помощью обмана мошенникам удалось убедить потерпевших выполнить их инструкции и перечислить от 439 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей на продиктованные им расчётные счета. Позже, осознав, что стали жертвами обмана, пострадавшие обратились в полицию, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В связи с участившимися случаями дистанционного мошенничества полиция Севастополя призывает всех жителей и гостей города быть бдительными. Преступники постоянно совершенствуют свои схемы: звонят в мессенджерах, используют логотипы банковских и правоохранительных структур, используют подмену номера, угрожают проблемами и потерей денежных средств.

Узнайте больше:  По факту подтопления домов в ТСН «Сахарная Головка» проводится прокурорская проверка

Есть как минимум три признака, когда вам гарантированно позвонили дистанционные мошенники:

1. Представляется работником банка, правоохранителем или другим авторитетным сотрудником, которому вы по замыслу должны доверять;

2. Позвонивший сообщает о возникновении или необходимости предотвращения проблем так или иначе связанных с вашими деньгами;

3. Незнакомец убеждает перечислить сбережения на другие счета или сообщить информацию, которая предоставит ему доступ к вашему интернет-банкингу.

Уважаемые граждане, запомните: настоящие работники банка и правоохранители никогда не звонят, чтобы сообщить о каких-либо проблемах с вашими деньгами, попытках списания или оформления на ваше имя кредитов! Это делают исключительно мошенники!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.