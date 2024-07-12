Севастопольцы за неделю написали более 2 000 онлайн-обращений

За неделю с 1 по 7 июля жители Севастополя написали 2 036 обращений в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Чаще всего пользователи оставляли сообщения о сфере безопасности, а также о транспорте и благоустройстве: интересовались, где в городе установят мобильные укрытия, задавали вопросы о ремонте дорожных знаков, а также подсказывали, где пришло время провести уборку. Все комментарии собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом.

Так, поступили в работу обращения с просьбами навести порядок на Камышовом шоссе.

Прошу убрать камни на дорожном покрытии начиная с перекрёстка от улицы Правды до кругового движения возле ТЦ «Метро», – уточнили севастопольцы.

По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, проезжую часть очистили при помощи спецтехники.

Помимо этого, жители города рассказали о повреждённых искусственных неровностях на улице Тараса Шевченко.

Повреждены два из четырёх «лежачих полицейских», – делились они.

Сообщения были направлены в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре неровности отремонтировали.

Также Центр управления регионом зафиксировал комментарии о разросшихся кустах по адресу ул. Кожанова, 5.

Половину тротуара закрывают эти заросли, – писали севастопольцы. Сотрудники управляющей компании «Центр» обрезали кусты, они больше не мешают проходу. Узнайте больше: На ремонт набережных в Севастополе выделили 700 млн рублей Также поступило в работу сообщение о том, что на улице Вокзальной пропал дорожный знак «Остановка запрещена». От него остались только таблички, – рассказывали горожане. В департаменте транспорта сообщили, что знак восстановили. Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале: — ВКонтакте;

— Одноклассники;

— Телеграм. Обращения по теме благоустройства, ЖКХ, состояния пляжей можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства: — ВКонтакте;

— Одноклассники;

— Телеграм. Кроме того, сообщения на любые темы принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт. источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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