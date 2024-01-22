Севастопольцы за последние несколько дней отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

За последние несколько дней от таких противоправных действий пострадали восемь жителей города, которые в общей сложности лишились 3,4 миллиона рублей. В шести случаях потерпевшим в возрасте от 19 до 65 лет в мессенджерах звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банков, кредитными специалистами или правоохранителями и сообщали, что у них пытаются похитить деньги, а также оформить кредиты на их имя. Внушив страх потерять сбережения, злоумышленники убедили севастопольцев перечислить все свои деньги на счета, подконтрольные аферистам. Ещё в двух случаях пожилых женщин 73 и 88 лет мошенники обманули по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Пенсионеркам позвонили незнакомцы, представились правоохранителями и сообщили, что их близкие стали виновниками дорожной аварии. Якобы для освобождения от уголовной ответственности, злоумышленники убедили передать прибывшему курьеру крупные суммы, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя напоминает гражданам о мерах предосторожности при поступлении звонков о проблемах с банковским счётом и о родственниках, попавших в ДТП!

Полиция Севастополя призывает граждан быть осторожными и благоразумными! Запомните и расскажите своим близким, родственникам, соседям: настоящие сотрудники банков, правоохранители никогда не звонят, чтобы сообщить о каких-либо проблемах с вашим банковским счётом. Сберечь свои деньги просто – никогда не выполняйте чьи-либо инструкции по телефону, прекратите разговор, если речь идёт о безопасности ваших денег и сообщите о подозрительном звонке в полицию по номеру 102.

Уважаемые жители города! Жертвами схемы «Ваш родственник попал в ДТП» становятся ваши пожилые родственники. Объясните им, что мошенники наверняка знают некоторую информацию о них: имя, отчество, возраст, состав семьи. Именно эти сведения они используют, чтобы убедить, что с их близкими случилась беда. Предупредите своих родных, что звонки с требованием передать деньги курьеру в качестве взятки для освобождения от уголовной ответственности или для возмещения ущерба поступают только от мошенников.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю