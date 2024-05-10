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Севастопольцы за прошедшую неделю написали более 1 100 онлайн-обращений

Севастопольцы за прошедшую неделю написали более 1 100 онлайн-обращений

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:45 10.05.2024

За неделю с 29 апреля по 5 мая жители Севастополя написали 1 107 комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Наибольшее число сообщений касалось подготовки города к летнему сезону, а также дорожной инфраструктуры и летнего досуга детей. Обращения собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом.

Некоторые поступившие вопросы уже удалось решить. Так, ЦУР зафиксировал комментарий с просьбой привести в порядок навес над входом в первый подъезд дома на улице Адмирала Октябрьского, 14. По словам жильцов, козырёк сорвало наполовину.

Первые два болта совсем не держат. Просим починить, пока он не слетел окончательно и не покалечил кого-нибудь, – делились они. 

По информации сотрудников управляющей компании «Центр», козырёк закрепили, теперь он не представляет опасности для жильцов дома.

Также был взят в работу комментарий об отсутствии дорожного зеркала на улице Танкистов.

На закрытом повороте раньше было дорожное зеркало, сейчас его нет. Просьба вернуть его, очень неудобно ездить, узкий и закрытый поворот, – рассказали севастопольцы. 

Вскоре в департаменте транспорта сообщили, что зеркало восстановили.

Также жители города писали об опасной крышке люка, который находится между домами по адресам ул. Маршала Бирюзова, 17 и пр. Генерала Острякова, 63.

Необходимо заменить её или принять другие меры, пока никто не пострадал, – уточнили пользователи. 

Сотрудники «Севтеплоэнерго» заменили крышку люка.

Напомним, обращения по теме благоустройства, ЖКХ, уличного освещения можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

— ВКонтакте: vk.com/gorhoz_sev;

— Одноклассники: ok.ru/group/59417410142292;

— Телеграм: t.me/gorhoz_sevastopol.

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:

— ВКонтакте: vk.com/public202349767;

— Одноклассники: ok.ru/group/59438988460127;

— Телеграм: t.me/dep_trans.

Кроме того, сообщения на любые темы принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт: pos.gosuslugi.ru/landing/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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