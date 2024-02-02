Севастопольцы за прошлую неделю адресовали более 20 тысяч сообщений органам власти

Центр управления регионом вторую неделю подряд фиксирует рекордные показатели по количеству онлайн-обращений к органам власти. Но если с 15 по 21 января севастопольцы написали 5 642 комментария, то с 22 по 28 января их поступило в четыре раза больше – почти 22 000.

Главная тема обращений – водоснабжение. Проблемы с подачей воды начались в Севастополе 19 января в связи с сильными паводками. Подобная ситуация в последний раз была в городе около 50 лет назад.

Все сообщения на тему водоснабжения, которые были зафиксированы в этот период, можно разделить на две категории: вопросы, когда будет вода и почему её нет, и просьбы привезти чистую воду при помощи автоцистерн.

ЦУР фиксировал обращения и на другие темы. Например, горожане просили отремонтировать светофор на выезде из Казачьей бухты.

«Работает только стрелка», – уточнили пользователи соцсетей. По информации сотрудников департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, теперь прибор работает исправно.

Также поступило сообщение с просьбой залатать ямы на остановке общественного транспорта рядом с кинотеатром «Победа».

Заделайте пожалуйста ямки на этой остановке и на «Черноморочке» – написали севастопольцы. Специалисты Севавтодора привели в порядок остановку спустя несколько дней.

Обращения по теме водоснабжения, ЖКХ, уличного освещения, благоустройства можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно в комментариях на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя во ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-службе Правительства Севастополя