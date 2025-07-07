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Фото: pikist.com

Севастопольцы за сутки отдали мошенникам 3.4 миллиона рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:40 07.07.2025

Всего за 24 часа четыре жительницы Севастополя попались на уловки аферистов и потеряли крупные суммы денег:

  • 37-летняя женщина решила купить строительные блоки «ФБС» через популярный интернет-магазин. Продавец убедил ее перевести оплату в размере 32 760 рублей без использования «Безопасной сделки», после чего пропал, а товар так и не был доставлен.
  • 69-летняя пенсионерка стала тоже жертвой мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и сообщили, что с ее счетов якобы списывают деньги на финансирование терроризма, и для «защиты» нужно передать накопления курьеру. Женщина отдала 2,1 миллиона рублей, после чего злоумышленники перестали отвечать.
  • 63-летняя жительница города с мая общалась с аферистами, которые предложили ей вложить средства в криптовалюту. Доверившись, она семь раз переводила деньги на указанные реквизиты, потеряв в общей сложности 349 745 рублей.
  • еще одна пострадавшая — 58-летняя пенсионерка — перевела 944 100 рублей мошенникам, представившимся сотрудниками Госуслуг. Они убедили ее, что счет «взломают», и для сохранения денежных средств нужно срочно перевести их на «безопасные» реквизиты.
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Полиция Севастополя напоминает, что сотрудники банков и государственных структур никогда не просят переводить деньги или передавать их через курьеров. При подозрительных звонках нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы по номеру 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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