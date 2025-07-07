Севастопольцы за сутки отдали мошенникам 3.4 миллиона рублей

37-летняя женщина решила купить строительные блоки «ФБС» через популярный интернет-магазин. Продавец убедил ее перевести оплату в размере 32 760 рублей без использования «Безопасной сделки», после чего пропал, а товар так и не был доставлен.

69-летняя пенсионерка стала тоже жертвой мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и сообщили, что с ее счетов якобы списывают деньги на финансирование терроризма, и для «защиты» нужно передать накопления курьеру. Женщина отдала 2,1 миллиона рублей, после чего злоумышленники перестали отвечать.

63-летняя жительница города с мая общалась с аферистами, которые предложили ей вложить средства в криптовалюту. Доверившись, она семь раз переводила деньги на указанные реквизиты, потеряв в общей сложности 349 745 рублей.

еще одна пострадавшая — 58-летняя пенсионерка — перевела 944 100 рублей мошенникам, представившимся сотрудниками Госуслуг. Они убедили ее, что счет «взломают», и для сохранения денежных средств нужно срочно перевести их на «безопасные» реквизиты.

Полиция Севастополя напоминает, что сотрудники банков и государственных структур никогда не просят переводить деньги или передавать их через курьеров. При подозрительных звонках нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы по номеру 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю