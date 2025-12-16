Севастопольцы за сутки «подарили» мошенникам почти два миллиона рублей

Первая схема лишила 600 тысяч рублей двух пенсионеров, которые отдали свои сбережения курьерам. Обоим горожанам позвонили «сотрудники полиции», сообщили о том, что их дочери стали виновницами ДТП и теперь, чтобы их не привлекли к ответственности, пожилые люди должны отдать все свои сбережения «следователям».

43-летний предприниматель нашел в сети «Интернет» сайт, специализирующийся на продаже автомобильных шин. Предложение на веб-сайте показалось мужчине очень выгодным и он оплатил более 500 тысяч рублей за шины и диски, перечислив деньги на указанный на странице магазина банковский счет.

Последняя жертва обмана – 43-летняя предпринимательница. Ей позвонил лжесотрудник банка, сообщив, что банковский счет женщины заблокирован из-за сомнительных переводов. Чтобы обезопасить свои сбережения, она должна была перевести деньги на «безопасный счет». Так горожанка и поступила, отправив в руки неизвестных более 800 тысяч рублей.

Полиция Севастополя предупреждает, будьте бдительны – не верьте неизвестным, сообщившим о том, что ваш родственник попал в ДТП, не переводите деньги, пока не получили товар на руки и пользуйтесь «Безопасной сделкой», не доверяйте «сотрудникам банков», которые просят перечислять сбережения на неизвестные счета или называть коды.

Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю