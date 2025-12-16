Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольцы за сутки «подарили» мошенникам почти два миллиона рублей
Новости Республики
За минувшие выходные доверчивые севастопольцы отдали мошенникам почти три миллиона рублей
Иллюстрация: pxhere.com

Севастопольцы за сутки «подарили» мошенникам почти два миллиона рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:15 16.12.2025

Четверо жителей города-героя в возрасте от 43 до 83 лет повелись на распространённые схемы обмана – «Ваш родственник попал в ДТП», покупка товаров в интернете, под предлогом разблокировки счета.

Первая схема лишила 600 тысяч рублей двух пенсионеров, которые отдали свои сбережения курьерам. Обоим горожанам позвонили «сотрудники полиции», сообщили о том, что их дочери стали виновницами ДТП и теперь, чтобы их не привлекли к ответственности, пожилые люди должны отдать все свои сбережения «следователям».

43-летний предприниматель нашел в сети «Интернет» сайт, специализирующийся на продаже автомобильных шин. Предложение на веб-сайте показалось мужчине очень выгодным и он оплатил более 500 тысяч рублей за шины и диски, перечислив деньги на указанный на странице магазина банковский счет.

Узнайте больше:  Севастополь: «Горсвет» освещает теннисные столы в Динопарке

Последняя жертва обмана – 43-летняя предпринимательница. Ей позвонил лжесотрудник банка, сообщив, что банковский счет женщины заблокирован из-за сомнительных переводов. Чтобы обезопасить свои сбережения, она должна была перевести деньги на «безопасный счет». Так горожанка и поступила, отправив в руки неизвестных более 800 тысяч рублей.

Полиция Севастополя предупреждает, будьте бдительны – не верьте неизвестным, сообщившим о том, что ваш родственник попал в ДТП, не переводите деньги, пока не получили товар на руки и пользуйтесь «Безопасной сделкой», не доверяйте «сотрудникам банков», которые просят перечислять сбережения на неизвестные счета или называть коды.

Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.