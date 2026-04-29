Севастопольцы завоевали 15 медалей на Кубке по спортивной радиопеленгации

Республики Крым по спортивной радиопеленгации. Команда севастопольской станции юных техников достойно представила город, показав высокий уровень подготовки.

Участники направления «Спортивная радиопеленгация» соревновались в беге по пересеченной местности, отрабатывая навыки поиска радиопередатчиков, ориентирования и работы в команде.

Результат – 15 наград в различных категориях. Тренируют ребят Светлана и Анна Евстигнеевы.

Спортивная радиопеленгация, традиционно называемая «охотой на лис», является группой спортивных дисциплин радиоспорта. Сущность спортивной радиопеленгации заключается в сочетании оперативного пеленгования радиопередатчиков, установленных на контрольных пунктах, бега и ориентирования на местности различного характера.

В ходе соревнований спортсмену необходимо выбрать оптимальный маршрут поиска радиопередатчиков, на максимально возможной скорости за кратчайшее время обнаружить их и финишировать.

Занятия спортивной радиопеленгацией предполагают усвоение большого объема знаний по радиотехнике, физике распространения радиоволн, умение читать карту, ориентироваться на местности, умение распределять силы, получение практических навыков техники бега по пересеченной местности и рекомендуются для детей с 10 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя