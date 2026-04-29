Главная | Спорт | Севастопольцы завоевали 15 медалей на Кубке по спортивной радиопеленгации
Севастопольцы завоевали 15 медалей на Кубке по спортивной радиопеленгации
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:41 29.04.2026

Республики Крым по спортивной радиопеленгации. Команда севастопольской станции юных техников достойно представила город, показав высокий уровень подготовки.

Участники направления «Спортивная радиопеленгация» соревновались в беге по пересеченной местности, отрабатывая навыки поиска радиопередатчиков, ориентирования и работы в команде.

Результат – 15 наград в различных категориях. Тренируют ребят Светлана и Анна Евстигнеевы.

Спортивная радиопеленгация, традиционно называемая «охотой на лис», является группой спортивных дисциплин радиоспорта. Сущность спортивной радиопеленгации заключается в сочетании оперативного пеленгования радиопередатчиков, установленных на контрольных пунктах, бега и ориентирования на местности различного характера.

Узнайте больше:  Эмин Сефершаев из Симферополя – трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе!

В ходе соревнований спортсмену необходимо выбрать оптимальный маршрут поиска радиопередатчиков, на максимально возможной скорости за кратчайшее время обнаружить их и финишировать.

Занятия спортивной радиопеленгацией предполагают усвоение большого объема знаний по радиотехнике, физике распространения радиоволн, умение читать карту, ориентироваться на местности, умение распределять силы, получение практических навыков техники бега по пересеченной местности и рекомендуются для детей с 10 лет.

Телефон Станции юных техников: +7 (8692) 48-70-95. Страница в ВК: https://vk.ru/sevsyut

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

