Севастополя 15 заказчиков мебели лишились 2,3 млн рублей

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД предварительно установили, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея соответствующий опыт, предлагала своим клиентам изготовить качественную мебель по привлекательной цене. Женщина составляла договоры и получала предоплату в размере 70 % от общей стоимости заказа, объясняя необходимостью закупки расходных материалов и фурнитуры. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трёх до шести месяцев. Когда бизнесвумен взятые на себя обязательства не выполнила, а клиентам стало известно, что начата процедура банкротства предприятия, они обратились в полицию. В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.