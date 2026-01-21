Севастополя 15 заказчиков мебели лишились 2,3 млн рублей

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратились 15 жителей Севастополя, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края с заявлениями о том, что они стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели.
Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД предварительно установили, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея соответствующий опыт, предлагала своим клиентам изготовить качественную мебель по привлекательной цене. Женщина составляла договоры и получала предоплату в размере 70 % от общей стоимости заказа, объясняя необходимостью закупки расходных материалов и фурнитуры. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трёх до шести месяцев. Когда бизнесвумен взятые на себя обязательства не выполнила, а клиентам стало известно, что начата процедура банкротства предприятия, они обратились в полицию. В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
По данным фактам проводится проверка, по результатам которой следственными органами полиции будет принято процессуальное решение.
В действиях коммерсантки могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
