Севастополю дадут 120 миллионов рублей на создание «умных» спортивных площадок

В 2022 году в Севастополе стартует реализация федерального проекта «Бизнес-спринт», который рассчитан до 2024 года. За это время в городе планируется построить четыре «умные» спортивные площадки. Это три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и модульный спортивный зал.

В текущем году предстоит работа по размещению одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Выбрано место размещения – это территория школьного стадиона гимназии №10 по адресу проспект Победы, 30. Сейчас ведется работа по согласованию проведения работ с сетевыми организациями, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко.

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя футбольное поле, беговые дорожки с резиновым травмобезопасным покрытием, полноразмерные баскетбольную и волейбольную площадки, комплекты для детского и взрослого воркаута, уличные силовые тренажеры. При этом на некоторые элементы воркаут-площадок нанесут QR-коды со ссылкой на информацию по использованию тренажеров, а также установят крепления для мобильных телефонов. На «умной» спортивной площадке также будет доступен Wi-Fi.

На создание таких «умных» спортивных площадок в период последующих трех лет Севастополю предоставляется федеральная субсидия в размере 120 млн рублей. Из них 20 млн рублей – в 2022 году, 60 млн – в 2023-м и 40 млн рублей – на 2024 год. 25 февраля между Правительством Севастополя и Минспортом России заключено соответствующее соглашение, — озвучил цифры Сергей Резниченко.

Всего в 2022 году в России планируется построить более 200 «умных» спортплощадок. На их создание перенаправят около 2,4 млрд рублей, которые ранее предназначались для проведения международных соревнований.

Общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей. Площадки будут оборудованы тренажерами и современным спортивным инвентарем. Эта инфраструктура позволит привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью и достичь цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году, – сообщил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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