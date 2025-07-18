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Севавтодор косит траву вдоль дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севавтодор косит траву вдоль дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:22 18.07.2025

Севавтодор ежедневно выходит на покос травы. Косят как механизированным способом, с помощью специализированной техники, так и вручную. Работы выполняются в рамках содержания автомобильных дорог. С начала весеннего периода в Севастополе уже покошено порядка 70 гектаров. В работе задействовано два трактора, вспомогательная техника, а также пять бригад дорожных рабочих.

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, так как если трава разрастается — она может закрывать обзор водителям. Если говорить о зеленых насаждениях — они могут закрывать дорожные знаки или светофорные объекты, треугольники видимости и пешеходные переходы. Как следствие, все это увеличивает риск аварий, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка содержания автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Максима Коломийца.

Скошенная трава также обеспечивает безопасность. Во время высокого пожароопасного периода сухая трава становится повышенным источником распространения огня на большую территорию.

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Работы по покосу и санитарной очистке выполняются в границах конструктивных элементов автомобильных дорог – это проезжая часть, обочина, откос, кювет, разделительная полоса, за металлическим барьерным ограждением. Косят траву по мере роста. Санитарная очистка производится на пригородных участках автомобильных дорог, в том числе на Камышовом шоссе и Фиолентовском шоссе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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