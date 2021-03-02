«Севавтодор» начал ямочный ремонт дорог

Работы начались с наступлением благоприятных погодных условий и ведутся круглосуточно. На данный момент ямочный ремонт проводится на улицах Вокзальная и Героев Севастополя.

Мы впервые в Севастополе используем холодный асфальтобетон. Главной особенностью данного материала является возможность его применения при температурах от -25 до 3°С. Эта технология включает очистку ямы от пыли и грязи, нагревание до соответствующей температуры и уплотнение. Мы можем открыть движение транспорта сразу после окончания дорожных работ, — цитирует пресс-служба заместителя директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Сукорцева.

По словам специалистов, применяется струйно-инъекционный метод ямочного ремонта, а также холодные асфальтобетонные смеси.

На прошлой неделе ямочный ремонт проведен на ул. Хрусталева, а/д Ялта-Севастополь, Фиолентовском шоссе. В ближайшее время запланированы работы на Казачинском шоссе, ул. Горпищенко и т.д.

Кроме того, мастерами участка содержания и сохранности автодорог ГБУ «Севастопольский Автодор» проводится весеннее обследование дорог для определения необходимости ямочного ремонта на других участках.

При планировании внимание уделяется обращениям жителей в адрес учреждения и в соцсетях.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя