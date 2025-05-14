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Севавтодор обеспечит видимость дорожных знаков на улице Новороссийская
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севавтодор обеспечит видимость дорожных знаков на улице Новороссийская

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:53 14.05.2025

Работы проведут в три этапа на протяжении всей улицы: до 19 мая от улицы Партизанская до улицы Демидова, с 19 до 26 мая от улицы Демидова до улицы Адмирала Октябрьского и с 26 мая до 2 июня от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта.

В Севавтодоре напоминают: на это время на улице временно ограничена стоянка и остановка транспортных средств. Для этого установлены соответствующие дорожные знаки, так как припаркованные автомобили затрудняют доступ рабочих к обочинам для выполнения обрезки веток зеленых насаждений.

На улице Новороссийская у нас работает одна бригада рабочих. Мы обрезаем ветки дикорастущих растений, поросли и кустарники. После обрезки убираем ветки с дороги и подметаем обочины, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка содержания автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский автодор» Максима Коломийца.

Ежегодно работы проводят весной вдоль городских автомобильных дорог. Это необходимо для безопасности дорожного движения: чтобы «открыть» видимость дорожных знаков, пешеходных переходов, а также для улучшений обзора на перекрестках и поворотах на автомобильных дорогах.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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